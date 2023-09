Festa Sublime anuncia nova edição e confirma primeira atração

A nova edição da Festa Sublime está confirmada e irá acontecer no dia 04 de novembro, em Salvador – em local a ser divulgado em breve. A primeira atração do line-up é Dennis, um dos DJs de maior sucesso no país e um dos principais nomes do funk carioca, que somente no Instagram, acumula cerca de 4,4 milhões de seguidores.

O agito, criado pela AMB Business em parceria com Rafael Freitas, já recebeu em seu palco grandes nomes da música, como Matheus e Kauan, Durval Lelys e Bell Marques. Informações em primeira mão serão comunicadas em breve, aqui no Anota Bahia. Promete!