Festival do Parque encerra edição 2024 com Tomate | A TARDE

No último domingo, 28, o Festival do Parque chegou ao último final de semana em clima de Carnaval, no Parque da Cidade, em Salvador. Dentre as atrações do encerramento da segunda edição, o cantor baiano Tomate, trouxe um repertório com os seus hits da carreira, fazendo um esquenta para a folia, onde vai puxar o Bloco Fissura, no sábado, 10.

Durante sua apresentação, o artista recebeu a cantora Claudia Leitte, que seguiu o show junto ao cantor. Nas suas redes sociais, ela agradeceu o convite e o momento. “Quando seu amigo-irmão é uma força da natureza, cujo talento é enorme e te faz feliz, não tem jeito. Tomate, te amo”, escreveu.

Além disso, a banda Bailinho de Quinta abriu o domingo do evento, animando o público com as clássicas marchinhas de Carnaval e canções autorais. “A segunda edição do Festival da Cidade foi um sucesso. Tivemos recorde público, chegando a receber 20 mil pessoas em apenas um dia. Vale lembrar que nossa programação vai além dos shows. O Festival ocupa o Parque da Cidade também com atividades focadas nas crianças e interações com as famílias no gramadão, além das feiras economia criativa”, afirma Márcia Mamede, idealizadora e organizadora do evento.