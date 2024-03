Forbes elege Ivete Sangalo como uma Mulher de Sucesso de 2024 | A TARDE

Como de costume há mais de dez anos, a Forbes anualmente realiza uma lista reunindo as lideranças femininas que se destacam em suas áreas de atuação e impulsionam o protagonismo das mulheres em diferentes segmentos. Com isso, na “Mulheres de Sucesso” de 2024 a revista homenageou 16 mulheres brasileiras entre empresárias, artistas, influenciadoras, autoridades e outras.

Dentre as escolhas, está a cantora e compositora baiana, Ivete Sangalo, que este ano completa 30 anos de carreira, com sucesso nacional e internacional. Na folia de Salvador 2024, ela ganhou o título de “Música de Carnaval”, com o hit “Macetando”, em parceria com a cantora Ludmilla, que estava na lista em 2023. Além da carreira musical, Ivete também é apresentadora, com seu atual trabalho no programa “The Masked Singer”, da Rede Globo.

Por fim, compõem o restante da lista Alcione, Alcione Albanesi, Alessandra Montagne, Amanda Oliveira, Ana Oliva, Carla Sarni, Daniela e Juliana Binatti, Esther Schattan, Janaína Torres, Luciana Batista, Silvia Braz, Tania Bulhões, Thais Vieira e Thamila Zahr.