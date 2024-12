Fotógrafo baiano Kiko Silva lança livro sobre o Rio São Francisco

Kiko Silva - Foto: Divulgação

O lançamento do novo livro do fotógrafo Kiko Silva, “Rio São Francisco | O Velho Chico na Bahia”, acontece no dia 29 de novembro, na Livraria Paisagem do Shopping Bourbon, em São Paulo. O trabalho fotográfico do baiano é o quarto volume da série “Bahia”, que explora as riquezas naturais e culturais do estado. Em Salvador e Paulo Afonso, o livro será lançado em janeiro de 2025, com uma exposição em um dos principais shoppings da capital baiana.

Com 100 fotografias inéditas do curso do Rio São Francisco na Bahia, o livro de tiragem limitada convida o público a explorar paisagens cheias de história, conectando natureza e identidade cultural. Na série inspirada por seu estado natal, Kiko reforça o compromisso em documentar e valorizar o patrimônio cultural e ambiental da Bahia.