Geyze Diniz, esposa de Abílio Diniz, participou de evento em Salvador | A TARDE

Geyze Diniz está à frente do Pacto Contra a Fome | Foto: Divulgação

No começo desta semana a empresária e economista Geyze Diniz, esposa de Abílio Diniz, esteve em Salvador para participar de um evento em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que teve o objetivo de apresentar e discutir soluções para os desafios globais relacionados à data. O encontro aconteceu no Museu de Arte Moderna da Bahia, com o tema ‘Água é vida. Água é alimento’, e foi captado pela organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), pelo Programa Mundial de Alimentos (WFP), pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), em parceria com o Governo do Estado.

Geyze Diniz está à frente do Pacto Contra a Fome, um movimento suprapartidário da sociedade civil que tem como missão ajudar no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos. “O tema deste evento, ‘Água é vida’, nos faz pensar na importância deste elemento não só para a manutenção do corpo humano, mas para o cultivo e a produção dos alimentos. Em um cenário de eventos climáticos extremos, criar ações e medidas de preservação dos recursos naturais é fundamental para garantir a segurança alimentar”, disse ela, que foi recebida pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela primeira-dama Tatiana Velloso.