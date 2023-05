Gravação do DVD “Bloco do Lucas" acontecerá em Salvador. Veja detalhes

O cantor e apresentador Lucas vai gravar seu primeiro DVD do “Bloco do Lucas“, seu projeto musical inspirado no Carnaval. A ideia é que haja registros de shows em diversas cidades, começando por Salvador, neste domingo, 4, na Doca 1, no Comércio, com vista para a Baía de Todos os Santos.

Os convidados estarão vestindo abadá do Bloco do Lucas e a festa está marcada para começar às 15h, com a ideia de aproveitar ao máximo o visual do local e o pôr-do-sol. O projeto será gravado em outras capitais no decorrer deste ano.

Aqui a comemoração será dupla. A gente explica: é que o cantor vai aproveitar a presença dos amigos para celebrar seu aniversário. “É mais um motivo para ninguém perder essa festa”, nos disse o artista. Os convites já foram disparados e a gravação promete.