Grupo A TARDE e Anota Bahia vão realizar evento reunindo grandes nomes

O Grupo A TARDE e o Anota Bahia vão realizar um novo encontro empresarial. O “Bahia Meeting – Agronegócio”, acontecerá com um brunch no dia 30 de agosto de 2023 (quarta-feira), no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, reunindo apenas convidados, entre empresários, CEOs, gestores, políticos e figuras importantes que integram o cenário do Agronegócio no estado.

No encontro, alguns importantes players do mercado vão participar de um talk e explanar sobre a importância, os desafios, os mitos e as verdades que englobam os números do segmento. Um recente levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) identificou os 100 municípios mais ricos do Brasil no Agronegócio. A análise levou em conta duas variáveis: valor da produção das lavouras e o Produto Interno Bruto das cidades.

A Bahia ocupa o quarto lugar no ranking, abaixo do Mato Grosso (35), Mato Grosso do Sul (13) e Goiás (10), com 09 cidades entre as mais ricas.