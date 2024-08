Inclusão na comunicação baiana foi debatida durante evento em Salvador

- Foto: Divulgação

Ocorrido na última semana, o auditório da Rede Bahia recebeu uma edição do ESPM Day na capital baiana, onde foram exibidos os resultados do Censo Diversidade Bahia 2024 apresentando dados relacionados à inclusão no setor de comunicação do estado.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de julho e avaliou a pluralidade da indústria criativa no estado, consultando gestores e funcionários do setor. A iniciativa foi realizada em uma parceria entre a empresa de consultoria Youpper Insights e a Umbu Comunicação e dados do censo foram debatidos com a presença de profissionais e estudantes.

Dentre alguns destaques do censo, apenas 10% dos entrevistados possuem mais de 56 anos, as pessoas com deficiência intelectual ou física nas empresas de comunicação somam 3% e a pesquisa aponta que 31% dos perguntados revelaram ter sofrido algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho.

Os dados completos da pesquisa e uma cartilha de boas práticas poderão ser acessadas no site oficial do Censo Diversidade Bahia. “Nosso desejo é que esse material seja utilizado como ferramenta para o desenvolvimento de ações afirmativas que promovam a diversidade e valorizem a multiplicidade de vozes e experiências”, destaca Diego Oliveira, CEO da Youpper.

Segundo Mirtes Santa Rosa, sócia diretora da Umbu, a importância de analisar esses dados aumenta porque “vendemos a diversidade como solução para os nossos clientes e não prestamos atenção em que as nossas próprias equipes não são diversas. Os dados nos deixaram inquietos e nos estimulam para que no próximo ano façamos um censo ainda maior”.