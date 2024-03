Ivete Sangalo confirma tradicional show no Tivoli Praia do Forte | A TARDE

Como faz há alguns anos, Ivete Sangalo vai comandar um show exclusivo no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, no dia 7 de junho, com brasilidade e axé music. O hotel e a artista acabam de confirmar a apresentação que deverá reunir fãs e admiradores de todo o país.

Com uma carreira que completa 30 anos em 2024, a baiana é um ícone da música brasileira, acumulando mais de 300 canções, 18 milhões de cópias vendidas e 150 prêmios nacionais e internacionais.

No dia seguinte à apresentação, os que já estiverem no clima de Dia dos Namorados podem aproveitar as experiências especiais oferecidas pelo Tivoli com um toque romântico. Os casais apaixonados podem desfrutar de um piquenique repleto de delícias e bebidas no paradisíaco jardim verde do hotel durante a tarde.

Para a noite, a opção é o romântico Candlelight Dinner, um jantar realizado em um bangalô privativo no jardim, decorado à luz de velas com uma vista espetacular da natureza.