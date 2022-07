Jantar Moët Hennessy agitou noite no Bistrot Trapiche Adega

O restaurante Bistrot Trapiche Adega, situado no Comércio, em Salvador, realizou na noite desta quarta-feira, 13, o “Jantar Moët Hennessy”, uma experiência gastronômica apresentada em um menu de seis etapas. O evento contou com a presença do enólogo francês François Hautekeur, que foi recepcionado pela empresária Viviane Mendonça, além de nomes como Ciro Menezes, Jussara Amorim e Sandra Mallmann.

