Larissa Luz apresentará novo projeto no Carnaval de Salvador | A TARDE

Com diversas apresentações confirmadas para a folia da capital baiana, incluindo uma participação especial no Navio Pirata de BaianaSystem, Larissa Luz irá apresentar o projeto Atlânticarnaval, passando por diversos palcos espalhados pela cidade e cantando com diversos convidados, como Karol Conká e Ministereo Público. Os shows acontecerão na Praça Castro Alves, no Pelourinho e no Rio Vermelho.

Na sexta-feira (09), a Praça Castro Alves receberá uma homenagem ao rap e Karol Conká irá participar do show com a cantora baiana. No mesmo local, mas no domingo (11), haverá a segunda edição de “Donas do Som”, projeto de Larissa Luz com a produtora Fernanda Bezerra, onde será valorizado o protagonismo feminino na folia. O Rio Vermelho será onde haverá uma apresentação explorando a relação entre o rock e a negritude, na segunda-feira (12). Um show de reggae no Largo da Tieta, localizado no Pelourinho, com a presença de Ministereo Público irá encerrar a turnê.

“A ideia é transcender fronteiras e conectar audiências em toda a cidade. Cada nota é uma história, cada batida é uma lembrança e cada acorde é um elo entre os continentes, unindo passados e presentes em uma harmonia única. Com um repertório diversificado, buscamos criar um espaço em que a música se torne uma linguagem universal de celebração e compreensão”, conta Larissa Luz sobre o Atlânticarnaval.