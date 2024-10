LIDE Bahia uniu esporte e negócios durante torneiro de tênis em Salvador

- Foto: Eric Sales

No último sábado (05), o LIDE e o LIDE Futuro Bahia promoveram a 2ª edição do Torneio de Tênis LIDE Bahia, competição exclusiva para filiados e convidados que reuniu empresários baianos no Condomínio Parque Florestal, no Horto Florestal. Com apoio do Hospital da Obesidade, o evento uniu esporte, networking e oportunidades de negócios, transformando-se em uma plataforma única para o fortalecimento de relações profissionais e a geração de novas parcerias.

Para o presidente do LIDE Bahia, Mário Dantas, a competição reforça o compromisso da entidade em promover o desenvolvimento econômico e social do estado, através da união de líderes empresariais, unindo o esporte e o bem-estar, além de gerar novas conexões e trocas de experiências entre profissionais de diversas áreas. “Foi uma combinação perfeita de competição saudável e networking estratégico, alinhada com os valores de excelência que nos representam”, afirmou.

“Este é um exemplo claro de como estamos comprometidos em criar plataformas inovadoras para o desenvolvimento profissional e pessoal de nossos membros. Ao aliar esporte e negócios, fomentamos um ecossistema empreendedor mais dinâmico e colaborativo. O engajamento e entusiasmo demonstrados reforçam o nosso papel fundamental na formação de uma comunidade empresarial mais forte e integrada”, disse Diego Wildberger, presidente do LIDE Futuro Bahia.