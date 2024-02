Lore Improta será musa de Camarote no Carnaval da Marquês de Sapucaí | A TARDE

Na última segunda-feira, 5, o Camarote Nº1, anunciou que a dançarina e influenciadora baiana, Lore Improta, será uma das musas de sua 33ª edição. O tradicional evento de Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, vai acontecer nos dias 11, 12 e 17 de fevereiro. Em suas redes sociais, Lore falou sobre o sentimento de representar a Bahia em solo carioca. “Estar nesse lugar é o reconhecimento do meu amor pelo Carnaval. É levar minha Bahia, meu Nordeste pra Sapucaí. O Brasil é muito rico nesse período e ser musa desse camarote tão emblemático, que reúne gente de todos os cantos do nosso país, é uma alegria imensa”, escreveu.

Vale lembrar que a parceria entre a influenciadora e o espaço já havia acontecido com sua participação na 32ª edição, em 2023. Desde então, a sua presença como musa já era especulada para este Carnaval. Além de Lore, Anitta e Sabrina Sato também estão confirmadas na posição. Por fim, na line-up do camarote, estarão nomes como Pedro Sampaio, Xand Avião, Orochi, Xande de Pilares e João Gomes. Assim como, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre.