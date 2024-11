Louise Goes celebrou seus 15 anos no Sollar Cunha Guedes

Louise Goes celebra os seus 15 anos - Foto: Divulgação

Na última sexta-feira (08), o casal de empresários, Paulo e Liege Goes, recebeu familiares e amigos para celebrar os 15 anos de Louise Goes, a filha caçula da família. No Sollar Cunha Guedes, em meio à decoração repleta de flores e detalhes em rosa, o casal posou ao lado da debutante e suas filhas mais velhas, Paula e Giulia Goes.

Entre as atrações da noite, o cantor Felipe Amorim animou a festa com repertório que uniu ritmos como o funk e o trap. O Dj Malifo e o Dj Pedro Chamusca completaram a comemoração.