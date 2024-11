Manoel Vitório palestra em almoço exclusivo da Amcham Bahia em Salvador

Evento aconteceu nesta quarta-feira, 30 - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 30, o Comitê Estratégico de Novos Negócios da filial baiana da Câmara Americana de Comércio para o Brasil – Amcham Bahia – reuniu cerca de 70 lideranças empresariais do estado em um almoço exclusivo no Hotel Fasano Salvador. A abertura foi comandada por Pedro Dornas, gestor regional da entidade, e o evento contou com a presença de Fausto Franco, Licia Fabio, Odair Conceição, Maria Ferreira, além de outros nomes importantes do cenário empresarial baiano.

O encontro contou com uma palestra do secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório, que abordou o tema “Desafios e Oportunidades Fiscais para o Desenvolvimento Econômico da Bahia”, reafirmando o compromisso da Amcham em promover o diálogo entre o setor público e privado, fomentando o desenvolvimento econômico do estado. Durante sua fala, enfatizou que a implementação em novos equipamentos privados no estado acontece pela nova fase da economia baiana, à solidez das contas e à sua capacidade de estabelecer um ambiente fiscal estável.

O empresário Léo James, presidente do Comitê Estratégico de Novos Negócios da Amcham Bahia explicou que o objetivo do convite ao Secretário foi proporcionar às lideranças empresariais a oportunidade de ouvir diretamente do responsável pela condução do equilíbrio fiscal e das contas públicas do estado da Bahia, sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues. O vice-presidente do departamento da entidade baiana, Gilberto Rios, também estava presente.