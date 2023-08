Marcelo Gentil está no Top 10 Executivos de Comunicação Corporativa

O executivo baiano Marcelo Gentil entrou para a lista do Top 10 Brasil Executivos de Comunicação Corporativa, divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo TOP Mega Brasil, o prêmio que elege as Feras da Comunicação. Marcelo é diretor de comunicação corporativa da Novonor, companhia que reúne empresas como OEC, OR, Ocyan, Braskem, OTP e Enseada.

Para o executivo, que trabalha no grupo desde 2012, é necessário ter, cada vez mais, credibilidade, consistência e atuação ética, diante de um cenário extremamente desafiador. “Figurar na lista dos Executivos de Comunicação TOP 10 Brasil reforça minha crença no poder transformador da comunicação”, celebrou.

No grupo desde 2012, Marcelo alcançou o cargo atual em fevereiro de 2022. Com 20 anos de experiência no mercado da comunicação, ele possui passagens por companhias como Odebrecht, Enseada, Desenbahia, entre outras.

“Agradeço a todos que votaram e confiam no meu trabalho. Faço um agradecimento especial aos líderes e equipes que tive ao longo de mais de duas décadas de atuação na área, a Santa Dulce dos Pobres por guiar meus passos e a Norberto Odebrecht pelos ricos ensinamentos deixados naquilo que chamamos de TEO, inspiração maior e base da Cultura Novonor”, afirmou o executivo.