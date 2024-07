Maria Clara e Ricardo Alban receberam convidados para “arraiá”

A ideia do casal foi comandar um ‘arraiá’ - Foto: Divulgação

O empresário baiano Ricardo Alban, atual presidente da CNI – Confederação Nacional da Indústria, ao lado da sua esposa Maria Clara Alban, recebeu diversos convidados na residência deles, e Brasília, na noite desta terça-feira, 2. A ideia do casal foi comandar um ‘arraiá’, com o mote da despedida dos festejos juninos, tão fortemente celebrados no Nordeste do país.

Muito prestigado, o evento contou com presenças marcantes, a exemplo de Bruno Dantas (presidente do Tribunal de Contas das União), Davi Alcolumbre (senador), João Camargo (presidente do conselho da CNN Brasil), assim como diversos deputados federais e empresários baianos. “Foi em tempo de comemorar o São João”, nos disse Maria Clara.