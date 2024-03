Mariana Saad e Rômulo Arantes Neto se casaram em Itacaré | A TARDE

No último sábado, 16, a empreendedora Mariana Saad e o ator Rômulo Arantes Neto se casaram em Itacaré, no litoral baiano. A cerimônia aconteceu no Txai Resorts, com um cenário rodeado de natureza, trazendo serenidade e privacidade para o grande momento do casal, que estavam hospedados no local desde a última quarta-feira, 13.

O momento reuniu familiares, amigos e convidados que acompanharam a celebração do matrimônio até anoitecer, com direito a um pôr-do-sol. Em seguida, todos se dirigiram a outro espaço, onde aconteceu a festa de casamento, com música ao vivo.

Em suas redes sociais, Mariana, que compõe a lista da Forbes Under 30, compartilhou um vídeo comemorando a união com Rômulo. “Momentos inesquecíveis. Faltam palavras para descrever a felicidade desse dia. Nossos amigos queridos, nossa família, o mar abençoando nossa união. Foi emocionante, vivemos, celebramos.

Viva o nosso amor, para sempre. Obrigado por torcerem pelo nosso amor e mandarem as energias positivas de vocês”, escreveu.