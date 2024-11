Marivaldo dos Santos, multi-instrumentista baiano, realiza turnê pela Europa

Marivaldo dos Santos e Rosangela Silvestre - Foto: Divulgação

O multi-instrumentista baiano, Marivaldo dos Santos, está em uma turnê pela Europa, acompanhado de sua irmã, a coreógrafa Rosangela Silvestre, ministrando, juntos, os workshops “Técnica Silvestre e Simbologia dos Orixás” de Rosangela, criadora da técnica, e “Percussão Performática Orquestrada”, assinada por Marivaldo. A parceria entre os irmãos ainda conta com um pocket show, intitulado “Ritmo e Movimento”. Na turnê, a dupla já passou pela Suécia, Dinamarca, Inglaterra e França em outubro. Agora, seguem para a Suíça e Portugal.

Além de realizar turnês mundiais, Marivaldo vive entre Salvador – onde realiza projetos como Quabales Banda, selo Favellê Music e projeto social Quabales – e Nova York, onde faz parte do grupo STOMP, musical que ficou em cartaz por mais de 25 anos na Broadway. O ano de 2024 tem sido movimentado para o multi-instumentista que esteve em palcos como o do Festival de Verão Salvador, com a Quabales Banda e integrando a banda da atração internacional CeeLo Green; Summer Stage e AfroPunk New York com Larissa Luz; além de assinar, ao lado de Rudy Mancuso, a direção musical do filme “Música”, pela Amazon Prime.