Movimento Conexão promove atividade cultural para mulheres em Salvador

No último sábado (20), Movimento Conexão, grupo que se propõe a movimentar mulheres pela via da cultura – sob a liderança de Cândida Muzzio, Laura Guimarães e Meri Castello Branco – realizou uma atividade iniciada no Museu Casa das Histórias de Salvador, seguido de almoço no Cuco Bistrô, no Pelourinho.

No encontro, mulheres interessadas em conhecer mais a própria cidade se reuniram e puderam, mais uma vez, desfrutar de uma atividade cultural marcada por muita alegria e conversa boa. Além disso, aconteceu o sorteio de uma linda peça de Leila Daltro e a mulherada pôde escutar uma potente fala de Tais Pinheiro, da My Exclusive Travel, sobre cultura e estabelecer boas relações com o que viram no Museu.