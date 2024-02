Músicos baianos se reúnem no Palácio de Ondina em Salvador | A TARDE

Na noite do último domingo, 4, vários artistas de diferentes gerações da música baiana se reuniram no Palácio de Ondina, em Salvador. Dentre eles, estavam Gilberto Gil, Daniela Mercury, Nara Couto e Margareth Menezes. O encontro teve como objetivo avaliar o cenário artístico-cultural contemporâneo da Bahia e relembrar momentos e histórias que engrandecem e exaltam a cultura baiana e brasileira.

Presente na ocasião, o secretário de Cultura da Bahia (Secultba), Bruno Monteiro, falou como as experiências dos artistas servem de motivação para o Governo da Bahia. “É de um valor inestimável poder trocar com esses artistas que têm uma trajetória de vida inteira dedicada à arte e à cultura. O compromisso ético, estético e político que eles devotam a nossa cultura é algo que motiva a todos nós”, escreveu nas redes sociais.

Segundo o secretário, a sensibilidade e a consciência política dos artistas, reafirma o poder transformador da cultura, bem como dos seus impactos na sociedade. “Nós da Secult nos dispomos, cada vez mais, a construir políticas culturais comprometidas com a cultura, com os artistas e com o povo baiano”, completou. Por fim, também marcaram presença familiares dos músicos, como Flora Gil e Malu Verçosa. Assim como o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, a primeira-dama, Tatiana Velloso, e o vice-governador, Geraldo Júnior.