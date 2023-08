Odacil Ranzi e Luiz Carlos estão confirmados no “Bahia Meeting"

O “Bahia Meeting – Agronegócio”, que será realizado pelo Anota Bahia e pelo Grupo A Tarde, já tem presença confirmada de importantes participantes no talk que irá discutir os números, projetos e traços importantes do setor no estado.

No bate-papo estão confirmadas as presenças de Odacil Ranzi, presidente da AIBA (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia) e de Luiz Carlos Bergamaschi, o presidente da ABAPA (Associação Baiana de Produtores de Algodão), representando duas importantes associações que atuam em todo território estadual e buscam agir em soluções ligadas à tecnologia, segurança, conectividade, reconhecimento relacionadas às atividades agrícolas.

O encontro terá ampla cobertura e repercussão em todas as plataformas do Grupo A Tarde e do Anota Bahia.