Padre Fábio de Melo se apresentará em Salvador

Padre Fábio de Melo virá ao encontro do público baiano com um novo espetáculo em Salvador. A apresentação acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 18 de novembro, a partir das 18h. O show faz parte da turnê Este Sou Eu, em que revisita importantes momentos da música religiosa e popular brasileira. Durante o concerto, o artista apresentará hits e também canções autorais, dentre elas estão “Nas Asas do Senhor”, “Onde Deus Possa Me Ouvir”, “Trem Bala”, “Deus Cuida de Mim”, “Tudo é do Pai”, “Era Uma Vez” e “Este Sou Eu, esta última sendo a nova música de trabalho do religioso.

