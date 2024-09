Palestrante do Bahia Meeting Saúde, Leila Brito carrega larga trajetória em gestão hospitalar

Leila Brito - Foto: Divulgação

Formada em Assistência Social pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e pós-graduada em Administração Hospitalar pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), a gestora Leila Brito será uma das participantes do talk Bahia Meeting Saúde, que acontece no próximo dia 26 de setembro no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador.

Atualmente à frente do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e de Inovação da Fundação José Silveira (FJS), Leila tem um vasto histórico dentro da instituição, liderando diversas aéreas desde 1992. Com uma larga trajetória em gestão hospitalar, ela também atua como conselheira do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde (CBEXS) capítulo Bahia.

Buscando sempre se manter atualizada nos assuntos que englobam a saúde, Leila não se restringiu apenas no território brasileiro para adquirir mais conhecimentos e experiências para sua atuação. Para tanto, possui formação executiva em XBA – Exponential Business Administration, pela NOVA SBE (Lisboa, Portugal) e Executive Education e StarSe University, em 2024. Também é certificada nos cursos de Innovation Leadership Program e XESG – Xponential Program, entre outras qualificações.

No Bahia Meeting Saúde, ela discorrerá sobre a os desafios, as evoluções e previsões que englobam a saúde atualmente, na Bahia e no Brasil. O encontro terá o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos” e reunirá representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram este mercado no estado. O evento será realizado pelo Grupo A Tarde e o Anota Bahia.