Pati Guerra comemora aniversário com festa de Halloween em Salvador

Confira o Anota Bahia desta quinta - Foto: Reprodução

Na última quarta-feira, 30, a influenciadora Pati Guerra completou mais um ano de vida e, para celebrar seu aniversário de 30 anos, promoveu o “Halloween da Pati”. Fantasiada de Bruxa, a festa da aniversariante contou com uma super produção de decoração, por Duda Mandelli, com direito a dragão, teias de aranha, iluminação, velas e caveiras. A gastronomia contou com doces da Bendito Salgados e buffet do Sette Restaurante.

Dentre os convidados: o cantor e compositor Rafa Marques se vestiu de lobisomem; os pais e irmã de Pati foram caracterizados de Família Adams; Pipo Marques e Mari Gonzalez foram de anjos da morte; o jogador do Bahia, Everton Ribeiro, e sua esposa Marilia Nery, foram fantasiados de Chucky e Noiva de Chucky; já a arquiteta Lais Amoedo e o cirurgião, Tiago Amoedo, foram caracterizados do filme “IT – A Coisa”.