Pati Guerra e Rafa Marques vão se casar na Paróquia da Vitória | A TARDE

Pati Guerra e Rafa Marques vão celar a união em Salvador | Foto: Divulgação

O casamento de Pati Guerra e Rafa Marques promete reunir convidados de todo o Brasil, e também do exterior, em Salvador, no dia 02 de dezembro (sábado), a partir das 18h30. O enlace vai acontecer na Paróquia da Vitória e sem seguida os convidados serão recepcionados no Sollar Cunha Guedes, para a festa. Os pais da noiva, Sandra e Eloi Guerra, e do noivo, Aninha e Bell Marques, assinam os convites que já começaram a ser enviados para os amigos e familiares.

Pati Guerra vai usar um vestido feito sob medida pela estilista Eduarda Galvani, do Rio Grande do Sul. “Conheci Duda pelo Instagram e tive uma identificação muito grande pelo estilo mais minimalista dela”, disse a noiva. Suas criações já estrelaram capas de diversas revistas de moda, como L’Officiel, Glamour e Bazaar, além disso, personalidades como Camila Coutinho e Juliana Paes já surgiram com looks assinados pela designer.

Rafa e Pati ficaram noivos em maio do ano passado – o pedido aconteceu em uma viagem pela Europa. Em julho do mesmo ano, um jantar intimista oficializou o feito. A festa contará com gastronomia assinada pelo Buffet Dedo de Moça, de Patrícia Prazeres, e drinks do Concetp Bar, e também deve reunir artistas e influenciadores, tendo em vista que Rafa já segue a carreira de músico há um tempo, enquanto Pati cria conteúdo de moda, lifestyle e comportamento nas redes sociais.