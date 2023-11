Presidente do Pacto Global da ONU no Brasil participa de evento | A TARDE

Liderança feminina, sustentabilidade e futuro. Esse é o tema que a primeira mulher negra presidente do conselho do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e CEO da RM Consulting – consultoria de diversidade e inclusão, Rachel Maia, vai discutir na Fábrica Cultural, em Salvador, nesta quarta-feira, 22, a partir das 10h.

O evento, que é apoiado pelo Instituto Mandarina, entidade que promove ações voltadas para a inclusão social e diversidade, é aberto ao público e acontece no dia 22 de novembro, às 10h. Para participar da ação gratuita, os interessados devem confirmar presença através do Whatsapp (71) 3565-2399. As vagas são limitadas.

Segundo a fundadora do Instituto Mandarina, Neila Larangeira, a palestra tem muito a contribuir com empreendedores, empresários e públicos em geral que busquem entender os caminhos que devem ser trilhados por uma marca para alcançar a sustentabilidade que, sem dúvidas, é o futuro do mundo corporativo.

“É uma oportunidade também de compreender porque a diversidade nas empresas é importante. Por isso, o Mandarina, como uma instituição que atua em diversas frentes para promover a inclusão social, não poderia deixar de apoiar a iniciativa. Com ela, estamos ressaltando os nossos ideais, que são: a sustentabilidade e a diversidade no mundo corporativo”, diz Neila.