Quabales Banda lança residência na Casa Rosa com ensaio aberto

Para comemorar os 12 anos da Associação Cultural Quabales, a Quabales Banda inicia em setembro uma residência na Casa Rosa, espaço cultural no Rio Vermelho, onde passará a compartilhar com o público a sua música e suas criações. No dia 14 (quinta-feira), às 19h, o grupo faz seu primeiro ensaio aberto no local, marcando o lançamento do projeto “Essa é a Bahia”. A entrada é gratuita, sendo necessária retirada prévia de ingressos pelo Sympla.

“Essa é a Bahia” é uma celebração da herança musical e cultural do estado, projetando artistas de comunidades como o Nordeste de Amaralina, berço de inúmeros talentos, em um contexto atual, moderno e original, trazendo à Casa Rosa, todo mês, um fim de tarde inesquecível de música, dança, cultura e diversão. Quabales Banda tem direção artística de Marivaldo dos Santos, que também integra o elenco do show STOMP de Nova York há mais de duas décadas.

No repertório, estão músicas originais e releituras de clássicos da música popular brasileira, de autores como João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Olodum, Gerônimo, Maria Gadú, Vanessa da Mata e O Rappa. Suas apresentações vibrantes, que sempre surpreendem e encantam as plateias, já passaram por palcos baianos como do Teatro Castro Alves, carnaval de Salvador, Camarote Expresso 2222 e Afropunk Bahia, além de grandes eventos e espaços nacionais como o Rock in Rio (RJ), Circo Voador (RJ), Casa Natura (SP), Sambódromo do Anhembi (SP), dentre outros.