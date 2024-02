Rafa e Pipo Marques farão turnê pelo Brasil neste Carnaval | A TARDE

Com a proximidade da folia deste mês de fevereiro, diversos artistas se preparam para agitar o público em várias apresentações. Rafa e Pipo Marques estarão presentes no Carnaval de Salvador e irão fazer shows em outras cidades brasileiras, a partir da próxima quinta-feira, 8. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio de Janeiro, além da Bahia, irão receber a dupla que participará de 15 eventos no período.

Na quinta e na sexta-feira de Carnaval, Rafa e Pipo estarão no Circuito Dodô (Barra/Ondina), em blocos sem cordas. Ainda no segundo dia de folia, o Camarote Brahma e um palco montado no Rio Vermelho serão eventos com a presença da dupla na capital baiana. A partir do sábado,10, eles viajam em turnê pelo país, encerrando no dia 17 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Veja agora a agenda de Rafa e Pipo Marques neste Carnaval:

08/02 – Circuito Dodô (Barra/Ondina)

09/02 – Pranchão – Circuito Dodô (Barra/Ondina)

09/02 – Camarote Brahma

09/02 – Show no Rio Vermelho

10/02 – Baturité – CE

10/02 – São Gonçalo – CE

10/02 – Paracuru – CE

11/02 – Quixadá – CE

11/02 – Quixeramobim – CE

12/02 – Areia Branca – RN

12/02 – Assu – RN

12/02 – Apodi – RN

13/02 – Cabedelo – PB

13/02 – Pirangi – RN

13/02 – Lages do Cambugi – RN

17/02 – Rio de Janeiro (Duas apresentações)