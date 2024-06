Restaurante Mistura vai promover jantar especial de aniversário | A TARDE

Nesta quinta-feira, 6, o restaurante Mistura Contorno vai celebrar oito anos de atividades com um jantar especial, às 20h, no Cloc Marina Residence, em Salvador. Para tanto, a chef Andréa Ribeiro convidou três chefs amigos, que possuem um trabalho autoral e uma cozinha muito próxima da sua, para criar um menu comemorativo, assinado a oito mãos. Dentre eles, estão o chef Elismar Anselmo, do restaurante Pescatore, em Aracaju-SE; chef Nivaldo Francisco Souza, do restaurante Fogo & Mar, de Florianópolis-SC; e a especialista em culinária natural e raw food, chef Mell Cady, pelo interesse do restaurante em oferecer uma gastronomia também saudável.

O menu exclusivo só será revelado na ocasião, mas contará com 10 etapas, degustação de sobremesas e pratos harmonizados com vinhos de seis vinícolas diferentes. Além disso, haverá uma atração musical com uma banda e um pianista, trazendo um repertório de sucessos nacionais e internacionais. Segundo Andréa, o cardápio contará com opções desde ostras e ovas de tainha até pato, bacalhau, uma mistura de ingredientes e sabores do mar e da terra.

“Recebi esse convite para comemorar o aniversário do Mistura Contorno em grande estilo com muita honra. Quem vier vai se deliciar com várias iguarias, combinações únicas e participará de uma celebração gastronômica inesquecível, com a oportunidade de brindar aos oito anos do restaurante”, conta Elismar. Já Mell, conta que a participação é motivo de alegria e satisfação. “É uma grande chef, uma pessoa que admiro muito e que já tive a oportunidade de estar na cozinha com ela, trabalhando e criando. Tenho certeza de que vai ser incrível”, afirmou.

