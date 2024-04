Russo Passapusso será um dos novos apresentadores do GNT | A TARDE

O programa Papo de Segunda, exibido no Canal GNT, terá dois novos apresentadores a partir deste ano e um deles será o artista baiano Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem. Além do cantor, Eduardo Sterblitch é a outra novidade confirmada pela emissora e ambos se juntarão a Francisco Bosco e João Vicente de Castro no comando da atração.

“Será um prazer somar nos assuntos do Papo de Segunda, fortalecendo a oralidade através dos assuntos e, acima de tudo, aprendendo com essa nova experiência”, contou Russo sobre sua presença na atração. O cantor baiano já havia participado do programa no ano passado, mas como convidado. Na ocasião, o artista falou sobre assuntos relacionados à cultura do estado e sua relevância para o Brasil.

A atração será exibida semanalmente às segundas-feiras, ocasionalmente com a presença de convidados e a nova temporada terá início no dia 22 de abril, a partir das 22h30, no GNT.