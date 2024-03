Salvador vai receber primeira edição da Casa PMB | A TARDE

Na última quarta-feira, 13, o Prêmio da Música Brasileira (PMB) e o seu criador, Zé Mauricio Machline, anunciaram que Salvador vai receber a primeira edição da Casa PMB.

A iniciativa contará com a produção de um documentário com a presença de vários artistas brasileiros. Assim, sendo uma edição por região do país, com as gravações da capital baiana iniciando nesta quinta-feira, 14, na Casa Rosa, no Rio Vermelho.

Com isso, sendo uma oportunidade de conhecer e encontrar os talentos musicais espalhados pelo Brasil. Dentre os convidados para o produto na Bahia, estão Rachel Reis, Hiran, Sued Nunes, Lazzo Matumbi, Yan Cloud, Ju Moraes, Mariene de Castro, Melly, Felipe Guedes, Roberto Mendes e Ícaro Sá.