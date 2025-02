Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem férias na Bahia com novo membro na família

Lázaro Ramos, Taís Araújo e Aurora - Foto: Divulgação

Enquanto se prepara para as gravações do remake da novela “Vale Tudo”, da Rede Globo, a atriz Taís Araújo está na Bahia aproveitando uma pausa na rotina para recarregar as energias antes da próxima novela.

Na última segunda-feira (20), acompanhada de Lázaro Ramos e dos filhos, João Vicente e Maria Antônia, a artista curtiu a natureza e paisagem da Ilha dos Frades, além da gastronomia do Restaurante Preta, capitaneado por Angeluci Figueiredo, conhecida como chef Preta.

A novidade desta viagem, é a chegada de um novo integrante à família Ramos: a chihuahua Aurora. O casal e filhos gostam muito do contato com animais e natureza, fazendo com que a nova cachorrinha seja a nova queridinha da família.