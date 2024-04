Tais Nader e Luciano Calazans farão turnê na Europa | A TARDE

A partir desta quinta-feira, 11, até o dia 28 de abril, o Maestro Luciano Calazans, e a cantora, Tais Nader, vão estar com seu projeto “Baixo e Fêmea”, em turnê pela Europa. A dupla baiana vai passar por oito apresentações entre cidades, como Sevilha, Malaga, Cadiz e Gelves na Espanha; Lisboa e Lagos, em Portugal. A iniciativa é um show onde apenas o Baixo Elétrico e a voz preenchem o espetáculo completamente.

Com duração de 70 minutos, o espetáculo conta com um repertório eclético, com músicas autorais de cada um deles e parcerias dos dois. Assim, revistando o melhor da música brasileira com obras de Gilberto Gil, Gonzaguinha, Rita Lee, entre outros. Com isso, o objetivo é trazer uma imersão com fusão de teatro, música e poesia.

“Essa deveria ser a definição para a música: “sons sem fronteiras” amo tudo isso. Tudo o que for música, está em meu sangue e em minha alma. E levara minha alma junto à alma da minha parceira de vida, Tais Nader, é uma ressignificação à minha vida, tenho certeza que a dela também”, conta Calazans.

Tais colocará sua voz, por vezes entregue a solfejos, debruçada em canções e poesias, ou suntuosamente vocalizada, e também, como um instrumento musical e como interlocutor de ideias. “Nessa turnê estaremos em locais que variam de bares a centros populares chegando já no final da turnê a um Festival de Jazz anual de Cadiz que movimenta a cidade”, declara.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.