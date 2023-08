Teresa Costalima lança livro de contos em Salvador

A conhecida dramaturga, diretora teatral e atriz Teresa Costalima lança no dia 25 de julho (terça-feira), às 19h, na Livraria Escariz, o livro de contos “Senhoritas Primavera”. Trata-se da sua primeira incursão no universo literário, tendo como temática central o universo feminino: formando uma trilogia, seus contos propõem um mergulho no mundo das mulheres, com seus amores, suas realizações e seus tabus.

“Algumas personagens são idosas, falam da condição feminina em outros tempos, ainda mais repressores, outras são jovens e estão inseridas no mundo atual, com suas mães e avós já tendo passado por situações de opressão. Em um dos contos encontramos o paradoxo de uma mulher que quis ser libertária em seu tempo tornar-se repressora com as gerações seguintes”, analisa a autora.

Em sua trajetória, Teresa Costalima tem se dedicado basicamente ao teatro, atuando como dramaturga, diretora e atriz. Formada pela Escola de Teatro da UFBA, dirigiu por 20 anos o Sitorne Estúdio de Artes Cênicas, escola especializada em formação de atores, em Salvador. Foi também coordenadora do Projeto RETRATE, com atuação em 24 municípios no interior do estado.

Nos últimos anos, Teresa passou a coordenar projetos para a formação de plateias, como “Ação-Formação” e “Bairro-arte”, através da execução de diversas ações para o fomento de plateia para teatro, dança, música e circo. Em paralelo às atividades educacionais e artísticas, ela desenvolve projetos para capacitação, reciclagem e treinamento profissional em empresas e instituições.