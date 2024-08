Thereza Priore vai lançar coleção inspirada em Frida Kahlo

O lançamento começará em Salvador, na loja da Thereza Priore no Apipema Center - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira, 15, a grife baiana Thereza Priore, comandada pela empresária Adriana Régis, vai realizar o lançamento do preview da coleção primavera/verão 2024. “As cores de Frida” será inspirada nas pinturas, autorretratos e representações da pintora mexicana, Frida Kahlo.

Segundo Régis, as peças vão trazer as principais características da artista, como a força, resiliência e autenticidade. “Nessa coleção iremos ter ainda mais a valorização das peças com detalhes manuais, como bordados, crochê e macramê, trazendo assim o seu estilo único”, conta a empresária.

Além disso, o lançamento começará em Salvador – na loja da Thereza Priore no Apipema Center – e seguirá para o México, na transição para o mês de setembro, onde Adriana participará de uma imersão em diversos locais e cidades onde o DNA de Frida esteja presente, através do movimento Inspirando Mulheres Empreendedoras. Idealizado por Luciana Mitri, o programa busca conectar, capacitar e inspirar mulheres através de viagens pelo mundo e, nesta edição, levará empresárias de todo o Brasil para o México, visitando inclusive, o Museu de Frida Kahlo, na Cidade do México.

“Eu fui inicialmente inspirada por Frida Kahlo e eu queria levar para as minhas araras esse volume, essa fluidez. As cores usadas por ela trazem essa pegada arrojada e a visão dela do mundo. Imagine uma mulher que nasceu no século passado e elas se vestia do jeito que se vestia, não só nas vestimentas, mas também nas atitudes dela. Ela é uma grande artista”, detalhou Adriana Régis.