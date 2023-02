Veja famosos que curtiram carnaval em Salvador

O Camarote Expresso chegou com tudo neste domingo, 19, de carnaval. O terceiro dia de folia do espaço montado no Edifício Oceania bombou como poucas vezes se viu, com atores, influenciadores, a primeira-dama da República, músicos e personalidades da política.

Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Ingrid Guimarães e Alice Wegmann foram alguns dos atores que passaram por lá. A top model Alessandra Ambrósio também, assim como o dermatologista Thales Bretas, ex-marido de Paulo Gustavo e o roteirista Fil Braz.

Atriz Adrian esteves e esposo, Vladimir Brichta | Foto: Divulgação

Atriz Isis Valverde | Foto: Divulgação

Atriz Ingrid Guimarães | Foto: Felipe Sena

Atriz Liniker | Foto: Divulgação

