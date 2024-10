Victor Almeida abordou o perfil humanitário do médico na abertura do Bahia Meeting Saúde

Dr. Victor Almeida, coordenador de medicina da UNIFACS, na abertura do evento - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Nesta quinta-feira (26), o Grupo A TARDE e o Anota Bahia promoveram mais uma série de encontros empresariais com foco em temas de relevância na atualidade. O Bahia Meeting Saúde aconteceu no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, e reuniu representantes da medicina, empresários, CEOs e outros agentes do setor, discutindo o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”.

Na ocasião, o médico endocrinologista Victor França de Almeida, coordenador Acadêmico Medicina na Universidade Salvador (UNIFACS), realizou a palestra de abertura do evento ao abordar as missões humanitárias da instituição e o perfil humanitário do médico. Para ele, o médico do futuro deve ser uma combinação de especialista, técnico, inovador, mas, acima de tudo, deve ser humanitário. Victor ressalta que esse profissional, tem o cargo de ir além do atendimento tradicional, atuando com empatia, ética e responsabilidade social.

“O perfil do médico humanitário tem sido fundamental no cenário global, especialmente em crises recentes. A gente está vivendo, nos últimos anos, a guerra lá na Rússia, agora mais recente também no último ano a Faixa de Gaza, e no último final de semana o ataque ao Líbano. Então, os médicos humanitários têm sido essenciais para fornecer cuidados a civis feridos, muitos dos quais sofrem os impactos direto de bombardeios e combates”, comentou o endocrinologista.

O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.