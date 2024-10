Vini Figueira recebe convidados para inauguração no Wish Hotel da Bahia

Vini Figueira - Foto: Renata Marques - Divulgação

Na noite da última terça-feira (15), ocorreu um coquetel para a inauguração de Genaro Por Vini Figueira, espaço gastronômico localizado no Wish Hotel da Bahia. O evento contou com a presença de figuras relevantes do estado e marcou a estreia do novo restaurante em Salvador.

Vini Figueira e Licia Fabio | Foto: Renata Marques - Divulgação

Com pratos tradicionais baianos, Vini Figueira vai ocupar o Salão Genaro de Carvalho, localizado no hotel. “É um privilégio unir minha assinatura a de nomes tão importantes das artes brasileiras como o de Genaro de Carvalho, artista que admiro muito; do Wish, uma rede hoteleira de excelência e, sobretudo, do Wish Hotel da Bahia, um ícone da arquitetura e da cultura baiana. Estou muito feliz e otimista com este novo projeto”, revelou o chef.