Xand Avião está confirmado no Bloco do TikTok no Carnaval de Salvador | A TARDE

No dia 9 de fevereiro, na sexta-feira de Carnaval, o canto e compositor Xand Avião retorna à Salvador para a folia. O cantor vai desfilar no trio elétrico no Bloco do TikTok com NuOutro, pelo circuito Barra-Ondina. A apresentação contará com transmissão ao vivo no aplicativo, no perfil de Ícaro Silva, que vai cobrir o evento. Na ocasião, ainda terá show da banda É o Tchan. Além disso, a banda DiDengo, será a anfitriã durante o evento, sob o comando de Biel Brito.

Antes da programação de Carnaval, nesta terça-feira, 30, o artista vai realizar uma ação para promover o seu novo DVD “miXtura”, no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. O audiovisual teve lançamento no dia 26 de janeiro, deste ano, pela Som Livre. Com isso, a divulgação contará com uma réplica de uma cabine de avião no empreendimento.

Assim, a estrutura interativa, que traz as cores da identidade visual do projeto, vai funcionar como um jogo. Os fãs entrarão aos pares, ocupando os assentos de piloto e co-piloto, ao apertarem os botões do painel de controle da aeronave, vão receber desafios narrados pelo Comandante Xand. Em seguida, vão desbloquear trechos inéditos do DVD, votando no que mais gostaram ao final da dinâmica. O resultado vai definir o próximo material audiovisual do cantor.