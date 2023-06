A Bahia Farm Show e a infraestrutura

A Bahia é uma potência do agronegócio e esta semana foi inaugurada, com a presença do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, mais uma edição da Bahia Farm Show na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na região Oeste da Bahia, um símbolo da força do agro. Mais de 25% do PIB baiano é gerado no agronegócio e não é à toa que a Bahia Farm Show a cada ano se consolida como a maior feira do agronegócio no Norte-Nordeste e uma das maiores do Brasil, recebendo mais de 100 mil pessoas e realizando negócios que montam a R$ 8 bilhões.

Barreiras é a São Paulo do Oeste e Luís Eduardo Magalhães é a capital de uma grande província agrícola, chamada de Mapitoba – que abrange o cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – e onde estão 14 dos 100 maiores municípios agroindustriais do Brasil, sendo que nove deles estão na Bahia. Além disso, dois entre os 10 maiores municípios produtores de grãos do Brasil – Formosa do Rio Preto e São Desidério – estão no Oeste da Bahia. E a pujança econômica gera melhorias sociais, por isso, Luís Eduardo Magalhães tem o quinto maior PIB per capita da Bahia e ocupa o quarto lugar no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Os produtores da Região Oeste e do Mapitoba compareceram em peso à 17ª edição do Bahia Farm Show. Converso com alguns deles que reclamam do momento conjuntural, pois os preços das commodities caíram no mercado internacional e houve aumento de custos na produção, mas todos afirmam que isso é passageiro, e botam fé no crescimento cada vez maior da região, desde que haja investimento em infraestrutura.

Sérgio Pitt, por exemplo, é produtor rural e ex-presidente da AIBA - Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e diz que no momento existem gargalos na região. “O principal é a energia, e vários investimentos estão sendo adiados por falta de energia”, diz o produtor, afirmando que atualmente existem usinas de beneficiamento da produção operando com diesel, pivôs centrais sem funcionar e outros problemas, por isso a região precisa de mais uma subestação e linhas de transmissão.

O segundo gargalo é a logística, pois existe um excedente represado de exportações, já que não há porto por onde sair, diz o produtor, afirmando que o Porto de Aratu precisa um novo berço para o escoamento da produção. Nesse momento há investimento privado num novo berço, mas o problema só será definitivamente resolvido com a entrada em operação da Ferrovia Oeste-Leste. Pitt fala ainda da segurança jurídica, que não tem nada a ver com o MST, mas com as ações judiciais discriminatórias de áreas que, segundo ele, não são devolutas e da burocracia nos processos de supressão de vegetação.

É verdade que, no âmbito da infraestrutura, existem avanços importantes, como o investimento no aeroporto da região, que já está sendo realizado pelo governo a um custo de R4 28 milhões. E a promessa do governo federal de duplicação da BR 242, no trecho entre Luís Eduardo e Barreiras também anima os produtores. No mais, é agilizar o investimento da Fiol – Ferrovia Oeste Leste que, no trecho de Caetité a Goiás, está parada. A vinda do Presidente Lula a Bahia Farm Show foi muito importante para dar mais visibilidade à região e também para colocá-la no mapa dos investimentos nacionais, afinal, se houver investimento em energia e logística, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e toda a região vão se consolidar como uma das maiores províncias agrícolas do Brasil.