Alerta de leucemia | A TARDE

O caso da “influenciadora” Fabiana Justus, filha de uma personalidade do meio empresarial, Roberto Justus, demonstra o quanto a doença Leucemia Mieloide Aguda pode acometer a todas e todos, independentemente de classe social.

A projeção do Instituto Nacional do Câncer, o “Inca”, é a de a moléstia alcançar 11 mil brasileiros este ano, de onde a importância da campanha “Fevereiro Laranja”, de acordo com as colorações mensais propostas pelas Nações Unidas.



Entre os avisos para marcação de consulta com brevidade, destacam-se fraqueza e mal-estar, acompanhada de anemia, palidez e ocorrência de grandes hematomas desproporcionais ao impacto de pequenas pancadas.



Quem desenvolveu a doença perde o apetite e emagrece sem causa eficiente; surgem entumescimentos repetinos – as ínguas –, acompanhadas de inchaço, especialmente no pescoço e na virilha, além de dor nos ossos e nas juntas.



Além de informar sobre os sintomas, o movimento tem o objetivo de incentivar as doações de medulas ósseas, como forma de viabilizar a sobrevida de novos pacientes, graças a cirurgia para tentar recuperar o organismo debilitado.



Trata-se de um tecido mole preenchendo o esqueleto, comparável a uma usina produtora de elementos componentes do sangue, denominados no jargão da medicina, de “hemácias”, “leucócitos” e “plaquetas”, sem os quais não se vive.



Quem prefere a aventura de descartar o exame, fica por conta e risco de abreviar a existência, pois entre os homens, o índice de causa de morte está em nono lugar na classificação, enquanto mas mulheres é o décimo-primeiro.



Diante da fragilidade do corpo humano é uma escolha errada deixar de cuidar de si e dos outros, pois mesmo tendo a pessoa perdido o amor-próprio, pode pensar nos entes queridos, amores e familiares, no momento de marcar o exame.

Este tipo de crescimento desordenado de células costuma ser agressivo e não permitir muito tempo para o enfrentamento por quimioterapias, mas os avanços da ciência têm elevado as chances de cura, exceto quando o enfermo demora.