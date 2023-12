Bahia na etapa nacional do Torneio de Robótica | A TARDE

Duas equipes da Bahia, duas de Alagoas e uma de Sergipe se classificaram para a etapa nacional do Torneio SESI de Robótica First Lego League Challenge, que se realizará no final de fevereiro, em Brasília. Ao todo, cinco equipes se destacaram como Champions Award da etapa regional Bahia. A equipe Roboben, do SESI/SENAI de Alagoas, ficou com o 1º lugar; SESI Robocamb, também de Alagoas, em 2° lugar, e a Robolife, da Escola SESI de Candeias, na Bahia, conquistou a 3ª colocação. Em 4º e 5º lugares se classificaram Robocoe, do Coesi, Sergipe, e a equipe do Centro Municipal de Educação Mário Altenfelder – Equipe Lobato que Transforma, de Salvador, esta última estreante no torneio de robótica. As equipes Chronos (BA), Black Gold (Equipe de Garagem – BA) e Spacebots (Equipe Garagem – BA) ficaram como suplentes e poderão assumir uma das vagas, caso alguma das cinco classificadas desistam de ir para a competição nacional. Participaram 35 equipes da Bahia, Sergipe e Alagoas, totalizando 245 competidores, de escolas públicas, particulares e equipes de garagem. Dentre as 35 equipes inscritas havia representantes de Salvador (BA), Simões Filho (BA), Candeias (BA), Feira de Santana (BA), Ilhéus (BA), Vitória da Conquista (BA), Juazeiro (BA), Barreiras (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Aracajú (SE) e Maceió (AL).



Famílias de estudantes têm crédito de R$ 49,5 milhões



O Governo do Estado realizou mais um crédito do Programa Bolsa Presença. Neste ano, foram destinados R$ 700 milhões do orçamento estadual para o programa. Só nesta parcela são R$ 49.552.700,00 de transferência de renda para 304.245 famílias de 339.749 estudantes beneficiados. O Bolsa Presença tem o objetivo de contribuir para a segurança alimentar das famílias e assegurar a permanência dos estudantes na escola. Cada família cadastrada no CadÚnico e em condição de vulnerabilidade socioeconômica recebe R$ 150 por mês, acrescidos de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado. Com o valor, os beneficiados podem comprar alimentos, materiais de limpeza e remédios ou utilizar em outras necessidades da família ou do estudante.

Rota dos Presépios celebra tradição do Natal em Salvador

Animais, incenso, ouro e mirra de magos vindo de terras distantes atrás da estrela de Belém, aportando em um estábulo que se tornou a primeira morada de um rei. Os detalhes bíblicos que relatam o nascimento de Jesus são retratados anualmente nos presépios públicos ou familiares que, sejam simples ou suntuosos, homenageiam a data, por meio da representação física da Sagrada Família e do primeiro Natal. Na capital baiana, dentro da programação do Natal Salvador, foi montado um circuito especial no Centro Histórico que possibilita que curiosos e apreciadores da arte de montar essa milenar cena natalina possam ver, ao modo soteropolitano, as mais diversas versões do desembarque de Cristo neste mundo. Até o dia 6 de janeiro, participam da ação diversos estabelecimentos comerciais, instituições e moradores do Centro Histórico, com apoio da Prefeitura.

Bahia é premiada no Salão Nacional do Turismo

A entidade baiana Rede Batuc ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo, na categoria Turismo de Base Comunitária e Social, pelo trabalho na vila de pescadores e marisqueiras de Matarandiba, em Vera Cruz, na região da Baía de Todos-os-Santos. A premiação aconteceu no evento que reuniu os estados e o Distrito Federal, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, encerrado no último domingo (17). Foram três dias de promoção de experiências oferecidas por destinos turísticos de todo o país, acompanhadas por brasileiros e estrangeiros. A Secretaria de Turismo da Bahia( Setur-BA) parceira da entidade em ações estruturantes e de capacitação e qualificação, comemorou o resultado. No Salão Nacional do Turismo, na capital federal, a Bahia apresentou 10 experiências, entre as diversas opções que o estado oferece. O evento foi promovido pelo Ministério do Turismo.

Projetos cadastrados no PAC 2023 tornam LEM referência no país

Luis Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, ganha destaque nacional ao se tornar uma das cidades recordistas no envio de projetos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, em 2023. Foram 16 grandes projetos cadastrados nos editais do PAC com aporte de investimentos estimados em R$ 69,8 milhões de acordo com o secretário de Governo, Danilo Henrique, gestor das ações. Para ele, LEM se prepara para uma transformação significativa em sua infraestrutura e vira referência no planejamento e melhorias estruturais entre cidades do interior do país. Parte substancial dos recursos, explica o titular da Segov, será direcionada para a construção de escolas em tempo integral, um marco no avanço educacional da cidade. Para Danilo, o comprometimento e a eficiência da gestão do prefeito Junior Marabá foram fundamentais para consolidar Luis Eduardo Magalhães como um dos municípios recordistas na apresentação de bons projetos no PAC.

Governo do Estado promove debate sobre redução das desigualdades sociais

Um seminário com o tema ‘Desenvolvimento e Redução das Desigualdades: Desafios e Estratégias’ aconteceu no último dia 15, no auditório do Colégio Estadual Thales de Azevedo, no bairro Costa Azul, em Salvador. O evento fez parte das atividades da 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que ocorreu até domingo (17), no mesmo bairro, e foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Casa Civil, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e participação de diversos órgãos. “Hoje falaremos sobre como o Governo do Estado faz a confluência de um conjunto de políticas públicas para a superação da desigualdade e enfrentamento à pobreza. Esta atuação respeita a transversalidade nas várias áreas, como educação, saúde, inclusão da tecnologia, e também parcerias na pactuação federativa com os municípios e com o Governo Federal. É um momento importante para discutir esse assunto”, declarou a titular da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis, que realizou a palestra de abertura do seminário. O evento contou também com a presença do titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, e com a participação diretor-adjunto de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rafael Osório. O superintendente de planejamento estratégico da Secretaria de Planejamento (Seplan), Ranieri Muricy, fez a mediação das discussões.

Prefeitura entrega Centro de Formação para educadores

A Prefeitura de Salvador inaugurou este mês o Centro de Formação de Professores Emília Ferreiro, um inédito equipamento na capital baiana que será dedicado à capacitação dos educadores e outros profissionais que atuam na Rede Municipal de Educação. O Centro de Formação ocupa três andares do edifício Civil Towers, na Rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul. Possui 2 mil metros quadrados de área com 16 salas de aula, todas climatizadas, com capacidade para 35 pessoas em cada. Além disso, tem um auditório e um miniauditório com 107 e 60 lugares, respectivamente. O equipamento pode receber mais de 700 pessoas por turno. O espaço ainda conta com biblioteca de pesquisa, refeitório, plenária, foyer, sala de convivência, recepção exclusiva e garagens privativas. O Centro de Formação Emília Ferreiro destaca-se como o mais inovador e tecnológico do Norte e Nordeste. Além de disponibilizar salas específicas para treinamento em ferramentas pedagógicas digitais, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e a plataforma Tech4Kids, o equipamento conta com sala de informática, estúdio de gravação de videoaulas e um moderno sistema multimídia integrado que possibilita a transmissão simultânea das atividades desenvolvidas (cursos, palestras, debates, entre outros).

Palestra marca encerramento da ‘Semana do MP 2023’

Uma palestra que ressaltou a importância da saúde mental para o bem-estar e desenvolvimento pessoal e profissional marcou hoje, dia 15, o encerramento da programação da ‘Semana do MP 2023’. Com o tema ‘Adaptabilidade: como manter o foco, a produtividade e saúde mental em um cenário marcado por mudanças constantes’, a jornalista e especialista em produtividade sustentável Iza Camargo frisou que “precisamos aprender a desacelerar para continuar em movimento”. A palestra foi prestigiada pela procuradora-geral de Justiça Norma Cavalcanti, que destacou a relevância do tema, da abordagem dada pela jornalista e lembrou a todos os integrantes do MP que a Instituição existe para defender os direitos individuais indisponíveis e o regime democrático, “bem maior e pilar de qualquer nação civilizada”. Ao falar sobre o necessário equilíbrio entre objetivos pessoais e profissionais, Iza Camargo assinalou que é preciso ter presença nos diversos âmbitos e momentos da vida sem perdas pelo caminho. “Pessoas idealistas, que amam o que fazem, muitas vezes se deixam para depois”, alertou ela, pontuando o cuidado que devemos ter para não atribuirmos, sempre, a origem dos nossos problemas ao que é externo. Tudo começa em nós, ressaltou ela, afirmando que problemas relacionados à saúde mental começam na ausência de si mesmo e na negligência diante dos sinais.

Poucas & Boas



- No Sudoeste baiano, os efeitos da estiagem prolongada já trazem prejuízos à economia. A situação de emergência levou o município de Belo Campo a cancelar a tradicional feira agropecuária que ocorreria de 21 a 25 de fevereiro. Essa seria a quarta edição da Expo Belo Campo, que movimenta cerca de R$ 20 milhões em volume de negócios e reúne rebanhos vindos de diversas regiões do estado, além de contar com uma feira de agricultura familiar e shows de artistas locais e nacionais.



- A estimativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) é que, na Bahia, o verão 2023/2024 supere os números de visitantes e da movimentação financeira da alta temporada passada, que registrou 6,2 milhões de turistas, com injeção de R$ 9 bilhões na economia. Para garantir que os serviços e equipamentos do setor funcionem de forma eficiente, nas 13 zonas turísticas baianas, a Setur-BA renovou a parceria com Neoenergia Coelba, para atender o aumento da demanda no sistema elétrico, durante o verão.



- A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) confirmou a data e o local para o Dia do Algodão 2024. O evento, considerado o maior da área de abrangência do Nordeste e do Matopiba, será realizado no dia 20 de julho, na Fazenda Orquídeas, de propriedade da família Schmidt, localizada na área agrícola das Placas, no município de Barreiras. Esta será a terceira edição do evento, que já está consolidado no calendário nacional dos grandes eventos agrícolas. Na última edição, cerca de 1,3 mil participantes conferiram os principais nomes da cotonicultura brasileira nas estações técnicas, onde puderam se aprofundar nas principais novidades do mercado relacionadas à produção, beneficiamento, prevenção e combate a pragas e comercialização da fibra.