Comprar do pequeno negócio é um ato cidadão | A TARDE

Você já parou para pensar que o simples fato de dar preferência a um pequeno negócio no momento da aquisição de um produto ou serviço é um ato que carrega consigo uma série de implicações? Quando um consumidor faz a escolha por uma loja ou site pertencente a um microempreendedor individual ou a uma micro e pequena empresa, ele está exercendo seu poder de transformação. Esse simples gesto tem o potencial de moldar não apenas a economia local, mas o panorama social e ambiental de uma região.

Nós estamos permanentemente cercados por pequenos negócios. Da padaria da esquina à pequena clínica odontológica. Nesse contexto, o ato da compra em um pequeno estabelecimento se transforma em uma ação em favor da sua comunidade. Isso ocorre porque os recursos financeiros investidos em negócios locais tendem a permanecer dentro da região, gerando um ciclo virtuoso de prosperidade, inclusão e justiça social.

A escolha consciente pode influenciar diretamente a geração de empregos, por exemplo. Ao preferir produtos ou serviços locais, as pessoas incentivam o crescimento das empresas em sua região, o que, por sua vez, resulta na criação de mais oportunidades de trabalho.

No dia 5 de outubro, quando o país comemora o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae vai liderar uma ampla campanha de informação, mostrando que todos ganham quando uma pequena empresa é valorizada. Ganha o empresário, que vê sua empresa crescer, ganha o cliente, que recebe atendimento diferenciado, e ganha a comunidade, que tem a sua realidade transformada.

O movimento “Compre do Pequeno!” será uma agenda permanente do calendário nacional. O Sebrae vai investir a sua credibilidade como a sexta marca mais forte do país para que essa data se torne um acontecimento de grande relevância.

No Brasil, as MPE representam 99% de todas as empresas do país e respondem por aproximadamente 30% do PIB. Nos últimos anos, as micro e pequenas empresas têm sido responsáveis por sustentar o saldo positivo de empregos formais. Dados do Sebrae mostram que mais de 95 milhões de brasileiros são beneficiados direta ou indiretamente pelos pequenos negócios. Esse contingente é maior que a população de países como França, Reino Unido e Alemanha.

Comprar do pequeno negócio é um ato cidadão! O Sebrae quer difundir essa ideia e levar a população a refletir sobre a importância das suas decisões. Todos os dias podemos priorizar uma pequena empresa local, apoiar um negócio sustentável e que investe na própria comunidade, valorizar os empreendimentos nascidos na vizinhança. Um país forte, solidário e justo depende das ações de cada brasileiro e brasileira.