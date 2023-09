Dudu Camargo é criticado após erro grave em jornal

Dudu Camargo encara uma fase repleta de bafafá. Após voltar a trabalhar, ele cometeu um erro considerado gravíssimo. Durante comando de uma atração no canal Astral TV, o apresentador anunciou, do nada, a morte do ex-diretor do SBT, Walter Wanderley, conhecido como Goiabinha.

Todavia, o consagrado dirigente está vivo e enfrenta uma batalha contra um câncer, onde publicou um desabafo sobre o ocorrido. Wanderley enfatizou que muitos familiares e amigos demonstraram preocupação com a falsa morte.

Confira:

Com o caso, a apresentadora Sônia Abrão, abriu o bico e disparou contra Dudu publicamente. “Ele tá perdido. Ele tinha ganhado na loteria quando o Silvio escolheu ele. Só que ele é demitido, fica perdido e agora está sem noção das coisas”, disparou, durante o programa A Tarde é Sua.