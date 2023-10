Editorial - Credibilidade e renovação | A TARDE

A renovação incessante, como impõe o movimento da vida, e suas mudanças, pode aliar-se à confiabilidade produzida em 111 anos de edições diárias, ao melhor exemplo do aniversariante deste domingo.

Como só há o porvir, e a roupa do passado já não nos veste mais, o Grupo A TARDE amanhece o ano 112 de luta diária por boa informação com inéditos projetos visando adaptar décadas de glórias ao tempo presente em mutação.

O lançamento de novos conteúdos e a ampliação das formas com que são entregues à audiência, agregando ao jornal impresso as plataformas digitais e de audiovisual, estão entre as evidências da união bem-sucedida entre passado e futuro, tradição e modernidade.

Os desafios atuais referem-se ao ajuste às mudanças impostas por contextos de metamorfose no perfil de público e aceleradas adaptações aos formatos das rotinas produtivas, aliando a tradição do veículo a meios agora convencionais, na perspectiva cotidiana de avançar na prestação de serviços.

À produção de conteúdos multiplataforma se associa a oferta de eventos culturais e esportivos, demonstrando a consistência de aprendizados e interações obtidos por meio das mais diversas experiências, geradas no transcorrer de trajetória que já conta mais de um século.

Após promover giro ciclístico sem a ambição da disputa esportiva, priorizando a convivência entre os participantes, é chegado o momento de celebrar o aniversário com uma corrida de rua, a que se seguirá a tradicional Travessia Mar Grande-Salvador, já no mês de novembro.

Tudo isso sem jamais abandonar o perfil de grupo de comunicação vocacionado a dialogar com todas as frações da sociedade, consolidando, nestas 11 décadas, a pluralidade essencial ao processo democrático, e empunhando a pena como arma pacífica, mas imbatível.