Diante do contexto de dificuldades de mães, pais e responsáveis, juntando-se aos preconceitos disseminados nas escolas, ao tratar-se da sexualidade, restou ao governo federal a escolha de tentar proteger a juventude púbere.

A campanha Novembrinho Azul vai alcançar, com didatismo, cuidado e honestidade de viés científico, os meninos na faixa etária de até 15 anos, incluindo aqueles já em condições de exercitar-se, embora carentes de conhecimento.

A saúde sexual e reprodutiva é o tema ao alcance dos novos brasileiros, ao obterem acesso a dados confiáveis sobre fatores de risco de doenças. O objetivo é reduzir a possibilidade de agravamento dos problemas na vida adulta, por meio da detecção precoce e também do tratamento de problemas congênitos.

De acordo com a Lei 14.694/2023, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todo mês 11 de cada ano será dedicado à prevenção de enfermidades transmissíveis. As ações incluem distribuição de material educativo sobre quadros de dor, aumento testicular e promoção da vacina de HPV.

A iniciativa qualifica a transmissão de conteúdos, por profissionais especializados, sobre a importância de tratamentos preventivos para meninos, e em paralelo intensifica a formação dos profissionais de saúde para o atendimento desse público.

O programa prevê vacinação contra o papilomavírus, o aprendizado do exame do próprio corpo, bem como oferece consultas a fim de contribuir para iluminar a sombra de dogmas e culpas da garotada disposta a aproveitar a vida.

A distribuição farta de material educativo em meios impresso e virtual, bem como a contínua capacitação de gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) convocados para o trabalho, estão entre outras vitórias de mais um belo tento lavrado em favor do futuro do país.