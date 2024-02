Na escola, começamos mais um capítulo da Nova Bahia | A TARDE

A missão principal do Governo do Estado é cuidar das pessoas, e a escola surge como um dos espaços mais promissores para alcançarmos esse objetivo com êxito. Mais do que instalações físicas, a escola é um ambiente de aprendizado, proteção e atenção. Nosso projeto educacional oferece acolhimento, formação, fortalecimento das identidades e o exercício da cidadania dos povos e comunidades tradicionais na busca incansável de uma sociedade mais justa e com respeito às diversidades.

Com a chegada de um novo ano, vivemos momentos de renovação, oportunidade, inovação e instigantes percursos de fazeres e saberes, compondo a grande riqueza da educação! É nesse clima de expectativa e esperança que damos início ao ano letivo de 2024 da rede estadual de Educação, nesta segunda-feira, 19.

Desde janeiro as escolas estão de portas abertas para receber as e os estudantes. Neste período nossas equipes se dedicaram em preparar cada detalhe para o novo ano letivo, e ainda pudemos vivenciar experiências incríveis na nossa rede com o projeto Férias na Escola.

Esta realidade é o resultado de um esforço contínuo de 17 anos, focado em expandir as oportunidades para um número maior de pessoas. Orgulhamo-nos de contar hoje não apenas com uma infraestrutura educacional de alta qualidade, mas também com uma ampla rede de suporte a crianças, jovens e suas famílias.

Em 2023 investimos em estruturas físicas e entregamos 35 novas escolas, 31 ampliações e modernizações, 32 quadras cobertas, quatro complexos poliesportivos, além de 245 reformas concluídas.

A valorização dos professores também foi uma prioridade, refletida no cumprimento do piso salarial para a educação básica, na concessão de licenças, no pagamento de gratificações por qualificação e na nomeação de novos concursados, além das iniciativas do Programa de Saúde do Professor.

Os estudantes beneficiam-se de uma série de ações pedagógicas e formativas e de qualificação profissional, complementadas por programas de apoio como Bolsa Presença, Mais Estudo, transporte Escolar, alimentação, fardamento e outros projetos que envolvem cultura e arte, esporte e ciência. Todos amparados no Educa Mais, com oficineiros integrados às equipes da unidade, trazendo dinâmica e identidade a cada escola.

A combinação de instalações modernas, professores qualificados e valorizados, ensino integral, investimentos em gestão de aprendizagem e segurança alimentar, evidencia nosso progresso significativo na Educação da Bahia. Os resultados, alguns mensuráveis e outros percebidos na vivência das escolas, refletem o ambiente favorável ao aprendizado, o cuidado e a segurança que buscamos oferecer. Eles motivam e impulsionam nossos projetos.

Para 2024, continuaremos nesta direção. Estamos comprometidos em reforçar a capacidade de nossos estudantes de escolher seus caminhos. Fortaleceremos ainda mais a gestão da aprendizagem, na perspectiva da garantia do sucesso escolar dos nossos meninos e meninas, a exemplo da implantação do diário de classe digital, uma importante ferramenta em nosso compromisso de promover uma educação de qualidade e acompanhar de perto a permanência e o desenvolvimento dos nossos estudantes.

Com entusiasmo e determinação, damos as boas-vindas a um novo ciclo escolar, repleto de novos encontros, reencontros e infinitas possibilidades!

*Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia