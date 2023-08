O Impacto da Inteligência Artificial na Advocacia: Advogado do Futuro

A evolução tecnológica trouxe inúmeras mudanças para diversas profissões, e a advocacia não é exceção. Desde a chegada dos computadores, da internet e dos processos eletrônicos, até a implementação de novas legislações, como a reforma trabalhista, previdenciária e o novo Código de Processo Civil, os advogados e advogadas têm enfrentado constantes desafios e transformações. No entanto, a essência da advocacia permanece inabalável.

Assim como nos adaptamos e mostramos nossa essencialidade diante destas mudanças, a inteligência artificial surge como mais um avanço tecnológico que impacta nossa atuação. A IA, aliada às novas ferramentas e recursos, aprimora a eficiência e a qualidade do trabalho jurídico, mas não substitui o papel fundamental do advogado na sociedade.

Apesar das evoluções tecnológicas, nossa presença continua sendo fundamental para promover a justiça e preservar os direitos dos cidadãos. Vivemos em uma sociedade interconectada e tudo que acontece no mundo nos impacta. Devemos estar atentos a essas mudanças e abertos a novas tecnologias, como a inteligência artificial, para potencializar nossa atuação em prol dos nossos clientes e da cidadania como um todo.

A inteligência artificial tem potencial para transformar radicalmente a forma como a advocacia trabalha, principalmente no que diz respeito à produtividade, pesquisa, análise e gerenciamento de informações jurídicas. Sistemas de IA avançados podem examinar grandes volumes de dados legais em questão de segundos, atividade que levaria horas ou até mesmo dias para ser realizada manualmente. Esta capacidade de processamento rápido permite que as pessoas acessem jurisprudência, doutrina e legislação de maneira mais ágil, aumentando a eficiência do trabalho jurídico.

Outra área em que a IA tem se destacado é na automação de tarefas. Documentos padrões e tarefas administrativas podem ser gerados automaticamente por meio de sistemas, liberando o tempo da advocacia para atividades mais complexas e estratégicas. Além disso, ferramentas de automatização também podem auxiliar na organização de processos judiciais e no gerenciamento de prazos, evitando falhas humanas e reduzindo o risco de atrasos, o que, inclusive, já vem ocorrendo em muitos Tribunais, inclusive na Bahia.

Como disse Voltaire, "a advocacia é a mais bela carreira humana". Nisso reside a premissa de que somos indispensáveis na promoção de justiça e na preservação dos direitos dos cidadãos. Portanto, a inteligência artificial chegou para auxiliar a advocacia, aprimorando a nossa atuação, mas não como um substituto. É fundamental lembrar que o cerne da profissão continuará sendo o advogado e a advogada, sua expertise, a compreensão das necessidades da cidadania e sua atuação como defensor dos direitos e garantias fundamentais.

*Hermes Hilarião, é advogado, tesoureiro da OAB Bahia e coordenador-geral do VIII Conferência Estadual da Advocacia Baiana.