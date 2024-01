Um dia com alunos em Mucugê | A TARDE

Certa feita, levei a mensagem sobre a razão de ser do nosso Tribunal de Contas, que é o controle e a transparência, a alunos de Mucugê. A minha fala fazia parte da divulgação da revista “Ruy, do sonho à realidade”, editada em feliz parceria dos Tribunais de Contas baianos com o Instituto Rui Barbosa.

Os palestrantes que me antecederam muito bem exaltaram a figura de Ruy. Assim, coube a mim apenas complementar que, se em 2023 comemoramos os 100 anos do passamento de Ruy Barbosa, 2024 será o tempo de celebrar os 175 anos do seu nascimento e as principais realizações do verdadeiro exemplo de cidadania: a criação do Supremo Tribunal Federal, a Casa Maior da Justiça; do Tribunal de Contas, a Casa do Controle; e da reforma geral do ensino gratuito, laico e abrangente desde a educação infantil até a universitária.



Como ainda havia tempo, decidi interagir com os alunos da escola estadual Horácio de Matos, questionando-os sobre quem havia sido aquele que dá nome à escola.



Em face da ausência de uma resposta satisfatória, disse-lhes que seria fácil gravar. Horácio com o Matos é um político da Bahia. Horácio sem o Matos é um poeta romano. E para complementar, indaguei se eles sabiam qual era a diferença entre um poeta e um político. Como a resposta passou in albis, expliquei-lhes que o poeta, como nos ensinou Milton Nascimento, “sonha o que vai ser real”. Já o político tem a obrigação de transformar em real os nossos sonhos.



Ao finalizar, também lhes disse que Horácio, o poeta, nos ensinou que “seja qual for o conselho que vai dar, seja breve.”



Assim, como nada mais havia a dizer, pedi permissão aos meninos e meninas para lhes oferecer 12 breves conselhos.



Tenha um sonho, pois ele costuma acontecer se você acreditar; nunca acredite em quem lhe diz que seu sonho é bobagem, pois você é responsável por suas escolhas; confie em seus pais, pois eles são os que mais lhe amam; valorize seus professores, pois eles estão dispostos a mostrar os melhores caminhos; tenha um amigo sincero em quem você possa confiar; leia, pois o saber abre portas e o conhecimento é o único bem que ninguém conseguirá lhe tirar; saiba planejar, pois tudo na vida, para acontecer, depende de um plano; seja paciente, pois tudo tem o seu tempo, como escrito em Eclesiastes, 3; saiba replanejar, pois sempre há tempo de recomeçar; creia em um Ser supremo para não se esquecer de que somos insignificantes e que a vida é breve; ame, ame e ame, mas, se a paixão não der certo, arrume uma nova ou deixe passar dez anos para que a paixão perdida perca a graça; desconfie sempre das listas de autoajuda, inclusive desta, pois ninguém tem o dom da verdade.



Por fim, indaguei: vocês sabem quem é Nadson? De logo, muitos responderam: “O Ferinha!?” Preciso dizer algo mais?



*Inaldo da Paixão Santos Araújo - Mestre em Contabilidade, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, professor da Universidade do Estado da Bahia, vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa, escritor